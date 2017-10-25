Леон: я не ожидал, что «Зенит» может проиграть девять очков подряд

Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон после матча с «Кузбассом» в седьмом туре Суперлиги рассказал о дружбе с игроком кемеровского клуба Игорем Кобзарём и прокомментировал ситуацию, когда команда проиграла девять очков подряд во втором сете. Подопечные Владимира Алекно одержали победу в матче со счётом 3:0 (25:22, 28:26, 25:21).

«Мы с Игорем большие друзья, и я этому очень рад. Но на площадке каждый из нас старается быть лидером своей команды. Я делаю свою работу, он – свою. Дружба дружбой, но я надеюсь, что в следующий раз результат матча будет таким же.



Это спорт, и тут может случиться всё, что угодно. Но я не ожидал, что мы можем проиграть так много очков подряд. Да, иногда бывает 4-5 очков, но 9 – это очень много. Хорошо, что мы сделали выводы в нужный момент. 3:0 на табло из-за того, что мы добавили в важные моменты матча», – сказал Леон в интервью клубному телеканалу.