Маммадова: всегда знала, что если меня покупают, то для каких-то серьёзных задач

Диагональная казанского «Динамо» Наталья Маммадова рассказала, что всегда с интересом рассматривала предложения из чемпионата России, а также сравнила уровень Суперлиги и чемпионата Швейцарии, в котором она играла в составе «Волеро». Ранее Наталья также защищала цвета «Заречья-Одинцово», краснодарского «Динамо» и «Омички».

«Когда поступали предложения и когда я была готова ехать, я всегда принимала эти предложения. Мне интересно играть в чемпионате России. Я всегда смотрела, какая цель стоит перед командой, кто тренер, кто в составе, какая на меня будет ложиться ответственность. Я никогда не боялась ответственности и всегда знала, что если меня покупают, то для каких-то серьёзных задач.

Уровень чемпионата Швейцарии ниже, можно сказать, что это слабая лига», — рассказала Маммадова в интервью клубному каналу.