Перепёлкин: классно, что игроки «Динамо-Казань» весь матч сохраняли концентрацию

Старший тренер казанского «Динамо» Александр Перепёлкин прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в четвёртом туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).

«Поначалу на подаче мы себя чувствовали некомфортно. Та же Наташа Маммадова, было видно, в концовке освоилась, и мы заработали немало очков. Связки также стали играть практически безошибочно.

Классно, что в любом эпизоде мы сохраняли примерно одинаковую концентрацию и понимание того, что «Енисей» — сильная команда, которая может нас обыгрывать. Приятно, что победили, несмотря на не самое комфортное физическое состояние. Все знают, как нелегко играть в Красноярске», — сказал Перепёлкин в интервью клубному каналу.