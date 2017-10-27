Ушаков: от «Динамо-Краснодар» победа опять ушла из-за множества ошибок

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков поделился впечатлениями после поражения от «Ленинградки» в четвёртом туре женской Суперлиги со счётом 0:3 (23:25, 20:25, 24:26).

«Я поздравляю команду «Ленинградка» с победой. От нас же победа в очередной раз уходит из-за того, что мы совершаем колоссальное количество ошибок. Невынужденных, ненужных. Не можем принять правильное решение. Что касается «Ленинградки», то я вижу, что команда хорошо укомплектована, имеет сбалансированный состав. Я думаю, что она может побороться за медали.

Надежда на доукомплектацию всегда есть. Но жаловаться на сложившуюся ситуацию неправильно. Мы должны исходить из того, что есть», — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.