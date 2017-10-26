«Ленинградка» нанесла краснодарскому «Динамо» 4-е поражение подряд

«Ленинградка» в четвёртом туре женского чемпионата России на своей площадке в трёх партиях сломила сопротивление краснодарского «Динамо». Подопечные Александра Кашина одержали вторую победу в четырёх встречах, а команда Константина Ушакова потерпела четвёртое поражение кряду на старте соревнований.

В пятом туре «Ленинградка» сыграет с «Заречьем-Одинцово», а краснодарское «Динамо» встретится с московским.

Женщины. Чемпионат России. Суперлига

4-й тур



«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:23, 25:20, 26:24).