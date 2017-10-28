«Факел» обыграл «Ярославич» в чемпионате России по волейболу

Новоуренгойский «Факел» в матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги на своей площадке в трёх партиях обыграл «Ярославич» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:19). Хозяева одержали четвёртую победу, гости потерпели шестое поражение в текущем национальном первенстве.

В 9-м туре 4 ноября «Факел» отправится в Нижневартовск, а «Ярославич» — в Уфу.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 8-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:19).