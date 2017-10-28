Хабибуллин: «Газпром-Югра» слишком уважительно относится к Тетюхину и компании

Главный тренер команды «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин прокомментировал поражение в домашнем матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с «Белогорьем» (0:3).

«Наши ребята слишком уважительно относятся к Тетюхину и компании. Слишком сильно сегодня уважали соперника, психологически не были готовы биться, сыграли в тренировочном режиме. Да, «Белогорье» на сегодня — самая настоящая, мужская команда, но это не аргумент для такой игры. Напротив, надо проявлять свою мужскую сущность. Любые поражения, тем более дома — это плохо и больно, мы сами поставили такую планку, приучили к этому болельщиков.

Из положительного отмечу, что у нас на площадку вернулся Евгений Андреев. В команде — при всех нюансах — хорошая взаимозаменяемость. Посмотрите, сегодня начинали игру одни, завершали другие. Будем сражаться дальше, будем брать своё», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба сургутской команды.