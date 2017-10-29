Жбанков: «Газпром-Югра» не верил, что может выиграть у «Белогорья»

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков проанализировал причины поражения своей команды от «Белогорья» в восьмом туре мужской Суперлиги.

«Не верили мы, что можем выиграть, не верили. Нельзя с такими командами так играть – без риска, без огня. Такое впечатление, что мы сдались до первого свистка. Не то что не хотели обыграть – просто не верили.

Подача была очень слабая. До игры мы договорились, что будем рисковать, иначе нас там первым темпом просто разорвут, что в принципе и случилось. Подача была отвратительная. Это не то что мы видим на тренировках, даже половины того нет. Два поражения подряд, надеюсь, смогут разозлить команду – у нас впереди очень тяжёлый выезд, «Нова» очень хорошо играет дома", — приводит слова Жбанкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.