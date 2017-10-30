Гончарова стала самым результативным игроком четвёртого тура Суперлиги

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова стала самым результативным игроком четвёртого тура российской Суперлиги, набрав 31 очко в матче с «Уралочкой-НТМК», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Наталия стала самой результативной волейболисткой третий тур подряд.

Лучшей на блоке стала волейболистка казанского «Динамо» Наталья Маммадова — 8 очков в игре с красноярским «Енисеем».

Лучше всех на подаче действовала доигровщица челябинского «Динамо-Метар» Анастасия Стальная — 5 эйсов в матче с «Сахалином».