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Гончарова стала самым результативным игроком четвёртого тура Суперлиги

30 октября 2017, понедельник. 09:18 Волейбол

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова стала самым результативным игроком четвёртого тура российской Суперлиги, набрав 31 очко в матче с «Уралочкой-НТМК», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Наталия стала самой результативной волейболисткой третий тур подряд.

Лучшей на блоке стала волейболистка казанского «Динамо» Наталья Маммадова — 8 очков в игре с красноярским «Енисеем».

Лучше всех на подаче действовала доигровщица челябинского «Динамо-Метар» Анастасия Стальная — 5 эйсов в матче с «Сахалином».

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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Наталия Гончарова Наталья Маммадова
Новости. Волейбол
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