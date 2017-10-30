Волейболисты «Кузбасса» поработали заправщиками в День автомобилиста

Волейболисты кемеровского «Кузбасса» Антон Карпухов, Виталий Васильев и Инал Тавасиев в День автомобилиста попробовали себя в новом амплуа. Они на протяжении часа поработали заправщиками на одной из автозаправочных станций города, сообщает официальный сайт клуба.

Первые пять счастливчиков, сказавшие промокод, получили из рук кемеровских спортсменов подарочные квартальные календари с подписями всей команды. Также подарками стали игровая форма команды и клубные шарфы.

Фото доступно в «инстаграме» кемеровского «Кузбасса».