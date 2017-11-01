«Заречье-Одинцово» проиграло «Северянке» в матче Кубка России в Красноярске

Подмосковное «Заречье-Одинцово» на старте предварительного этапа Кубка России среди женских команд в трёх партиях проиграло «Северянке» со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 18:25). 2 ноября подопечные Вадима Панкова сыграют с красноярским «Енисеем», а череповецкий коллектив встретится с «Липецком-Индезит» из Липецкой области.
Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 3. Красноярск. Первый тур
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Северянка» (Череповец) — 0:3 (22:25, 23:25, 18:25).
Предварительный этап Кубка России завершится 3 ноября.