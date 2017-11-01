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«Зенит-Казань» сыграет с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России

1 ноября 2017, среда. 14:18 Волейбол

В Москве состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка России среди мужских команд. Действующий обладатель трофея казанский «Зенит» сыграет с новосибирским «Локомотивом», а белгородское «Белогорье» встретится с кемеровским «Кузбассом», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Финал четырёх» Кубка России состоится в Белгороде. Полуфинальные матчи пройдут 2 декабря, финал — 3 декабря.

В финальном матче минувшего розыгрыша Кубка России «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:20, 25:17, 21:25, 25:17).

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс МВК Локомотив Новосибирск
Новости. Волейбол
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