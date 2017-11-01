Чемпионки мира по пляжному волейболу женились

Немки Лаура Людвиг и Кира Валкенхорст, в августе ставшие чемпионками мира по пляжному волейболу, вступили в брак, сообщает пресс-служба Федерации волейбола Германии. Церемония бракосочетания прошла в Тиммендорфер-Штранде.

Фото с церемонии доступно в «твиттере» Федерации волейбола Германии.

В финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене (Австрия), который состоялся 5 августа, Людвиг и Валкенхорст в трёх партиях обыграли американок Эйприл Росс и Лорен Фендрик со счётом 2:1 (19:21, 21:13, 15:9).