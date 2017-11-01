Казанское «Динамо» отдало «Воронежу» 26 очков за матч Кубка России

Казанское «Динамо» в трёх партиях разгромило волейбольный клуб «Воронеж» в своём стартовом матче предварительного этапа розыгрыша Кубка России среди женских команд со счётом 3:0 (25:10, 25:10, 25:6). За весь матч хозяйки площадки отдали соперницам 26 очков.

Также в Казани играют «Сахалин» и «Динамо-Метар» из Челябинска. Во втором туре 2 ноября казанское «Динамо» встретится с командой из Южно-Сахалинска.

Волейбол. Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 2, Казань

1-й тур

«Динамо» (Казань) – «Воронеж» — 3:0 (25:10, 25:10, 25:6).