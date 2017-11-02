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175 лет назад 2016
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Ломако: Апаликов в «Финале четырёх» Кубка России не сыграет

Волейбол

Спортивный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Кубка России и рассказал о состоянии травмированного блокирующего Николая Апаликова. «Финал четырёх» пройдёт в Белгороде 2-3 декабря. В полуфинале «Кузбасс» сыграет с «Белогорьем», а казанский «Зенит» встретится с новосибирским «Локомотивом».

«В „Финале четырёх“ нет слабых соперников, поэтому говорить о том, что кому-то повезло или не повезло на жеребьёвке, не приходится. Все команды будут стремиться победить, и не так принципиально, с кем играть. Проходных матчей на этом этапе не будет.

Николай продолжает восстанавливаться после операции. Срок восстановления пока не известен, но «Финал четырёх» Кубка России он пропустит", — цитирует Ломако «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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МВК Белогорье МВК Кузбасс Николай Апаликов
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