Ломако: Апаликов в «Финале четырёх» Кубка России не сыграет

Спортивный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Кубка России и рассказал о состоянии травмированного блокирующего Николая Апаликова. «Финал четырёх» пройдёт в Белгороде 2-3 декабря. В полуфинале «Кузбасс» сыграет с «Белогорьем», а казанский «Зенит» встретится с новосибирским «Локомотивом».

«В „Финале четырёх“ нет слабых соперников, поэтому говорить о том, что кому-то повезло или не повезло на жеребьёвке, не приходится. Все команды будут стремиться победить, и не так принципиально, с кем играть. Проходных матчей на этом этапе не будет.

Николай продолжает восстанавливаться после операции. Срок восстановления пока не известен, но «Финал четырёх» Кубка России он пропустит", — цитирует Ломако «Р-Спорт».