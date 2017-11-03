«Сахалин» обыграл «Воронеж» в матче Кубка России по волейболу

«Сахалин» одержал вторую победу на предварительном этапе розыгрыша Кубка России по волейболу среди женских команд. В матче третьего тура в Зоне 2 в Казани «Сахалин» в трёх партиях уверенно обыграл «Воронеж» со счётом 3:0 (25:10, 25:13, 25:10). Воронежские волейболистки не сумели взять у соперниц ни одной партии в трёх проведённых матчах национального Кубка.

Волейбол. Кубок России. Предварительный этап. Женщины

Зона 2, Казань. 3-й тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Воронеж» — 3:0 (25:10, 25:13, 25:10).