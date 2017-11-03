Казанское «Динамо» вышло в «Финал четырёх» Кубка России по волейболу среди женских команд. На предварительном этапе на своей площадке бело-голубые одержали 3 победы в 3 матчах, не отдав соперницам ни одной партии. В матче третьего тура хозяйки обыграли «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:12).

Ранее по итогам полуфинального этапа в «Финал четырёх» отобрались «Протон» (Саратовская область), «Енисей» (Красноярск) и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Волейбол. Кубок России. Женщины. Предварительный этап

Зона 2. Казань. 3-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо» (Казань) — 0:3 (20:25, 15:25, 12:25).