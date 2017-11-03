На новой форме «Урала» появился всадник Урал-Батыр

4 ноября в матче чемпионата России с «Ярославичем» волейбольный клуб «Урал» выйдет в обновлённой форме. Уфимцы презентовали новый комплект игровой формы, центральным элементом которого стал стреляющий из лука всадник в национальной одежде башкирских воинов. Руководство клуба вдохновил на создание дизайна эпос «Урал-Батыр», который является одной из главных ассоциаций с названием ВК «Урал».

«Народный эпос «Урал-Батыр» — это одно из семи чудес Башкортостана. С этого сезона мы хотели привести все наши команды, которые входят в семью волейбольного клуба «Урал», к этому эпосу. В символике клуба Суперлиги появился всадник Урал-Батыр, который едет верхом на крылатом коне Акбузате и стреляет из лука в нечистую силу», — приводит слова президента клуба Марата Марданова пресс-служба «Урала».

Фото доступно в официальном «инстаграме» клуба.