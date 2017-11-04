«Урал» одержал шестую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В девятом туре уфимская команда принимала на своей площадке «Ярославич» и обыграла гостей в четырёх партиях со счётом 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21). Для ярославцев поражение стало восьмым в девяти проведённых матчах.

В 10-м туре 11 ноября «Ярославич» примет на своей площадке «Динамо-ЛО». Матч «Урала» с новосибирским «Локомотивом» пройдёт 22 ноября из-за участия железнодорожников в квалификации Лиги чемпионов.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 9-й тур

«Урал» (Уфа) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21).