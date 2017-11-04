«Нова» одержала седьмую победу в ЧР, на тай-брейке обыграв «Газпром-Югра»

«Нова» одержала седьмую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В девятом туре «Нова» на своей площадке на тай-брейке обыграла команду «Газпром-Югра» со счётом 3:2 (26:28, 25:22, 25:20, 21:25, 15:3). Для волейболистов из Сургута это поражение стало пятым в девяти проведённых матчах.

В 10-м туре 11 ноября «Нова» будет принимать казанский «Зенит», а «Газпром-Югра» на своей площадке встретится с «Факелом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 9-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (26:28, 25:22, 25:20, 21:25, 15:3).