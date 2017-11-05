Крецу: все знают, что дома у «Белогорья» трудно что-то отнять

Старший тренер «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» в домашнем матче 9-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (3:0).

«Я уже не первый раз говорю, что соперники сюда приезжают с настроем, что им нечего терять. Они выходят на площадку и пытаются взять максимум, хотя все знают, что дома у «Белогорья» трудно что-то отнять. По этой причине мы должны быть сконцентрированны, должны уважать соперника. Вполне очевидно, что иногда у нас не те эмоции, не та энергия внутри, но мы должны оставаться собранными, использовать это для будущих трудных матчей, которые у нас ещё впереди.

В целом я доволен командой, но не удовлетворён некоторыми моментами, когда очки просто так отдавались сопернику. В раздевалке мы всегда говорим, что не должны дарить очки. Во второй партии, например, были моменты, когда отдали несколько очков и счёт был очень близким», — приводит слова Крецу пресс-служба «Белогорья».