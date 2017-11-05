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175 лет назад 2016
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Согрин: игра с таким соперником, как «Белогорье», лучше любых тренировок

Волейбол

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал поражение от «Белогорья» в выездном матче 9-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (0:3).

«Поражение со счетом 0:3. Потому что Белгород находится на втором месте, а мы – на двенадцатом. Так, наверное, и должно было быть. Хотя парни вышли с настроем, мне не в чем их упрекнуть. Единственное, сделали много невынужденных ошибок именно технических – где-то не довели мяч, где-то ошиблись в передаче… Но это неотъемлемая часть становления команды. Будем надеяться, что дальше будет лучше.

Безусловно, игра с таким соперником лучше любых тренировок, чтобы понимать свой уровень, как и над чем дальше нужно работать», — приводит слова Согрина пресс-служба «Белогорья».

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Источник: Официальный сайт ВК "Белогорье" Сообщить об ошибке
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