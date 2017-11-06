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175 лет назад 2016
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Полетаев стал самым результативным игроком девятого тура Суперлиги

Волейбол

Диагональный кемеровского «Кузбасса» Виктор Полетаев стал самым результативным игроком девятого тура российской Суперлиги, набрав 23 очка в матче с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшими на блоке стали два игрока — Александр Крицкий («Енисей») и Петар Крсманович («Газпром-Югра») — 7 очков в матчах с «Кузбассом» и «Новой» соответственно.

Лучше всех на подаче действовали Полетаев и волейболист «Динамо-ЛО» Александр Ковалёв — 4 эйса в играх с «Енисеем» и «Белогорьем» соответственно.

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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