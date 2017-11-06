Михайлов: думаю, московское «Динамо» на правильном пути

Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов поделился впечатлениями после победы над московским «Динамо» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).

«У них сменился тренер. Наверное, ещё не всё у них гладко идёт, но я думаю, что они на правильном пути. «Динамо» ещё может добавить. Здорово, что мы отлично сыграли на блоке и в защите. Это в будущем нам пригодится. Суперкубок для нас, города и наших болельщиков очень важен. Приятно войти в историю, но ещё приятнее то, что этот шестой кубок я завоевал для «Зенита», — сказал Михайлов в интервью клубному каналу.