Казанский «Зенит» в шестой раз завоевал Суперкубок России

Казанский «Зенит» в шестой раз стал обладателем Суперкубка России по волейболу, победив на своей площадке московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).

Десятый розыгрыш трофея состоялся в Казани в рамках 9-го тура Суперлиги. Хозяева выступали в качестве действующего чемпиона и обладателя Кубка России, гости – серебряные призёры предыдущего первенства страны.

Юбилейный Суперкубок был посвящён памяти двукратного чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы, культового игрока поколения 1940-х — начала 1950-х Владимира Щагина.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 9-й тур

«Зенит» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).