Абросимов: неудачно начали первую партию, думали, что сейчас попрём-попрём

Блокирующий уфимского «Урала» Александр Абросимов прокомментировал победу над «Ярославичем» в девятом туре Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21) и поделился ожиданиями от встречи с «Белогорьем».

«Неудачно начали первую партию, думали, что сейчас попрём-попрём. Ярославль – хорошая команда, с ними расслабляться нельзя. Они и с «Зенитом» на равных боролись, и со всеми остальными. Потом как-то взбодрились, поговорили, поняли, что вторую партию надо начинать в полную силу. Третья партия стала решающей, мы боролись, достали соперника. В четвёртом сете они уже ничего не смогли показать.

Сложно настраиваться на команду, которая не то чтобы ниже тебя по уровню, ниже в турнирной таблице. Проще настраиваться на «Зенит», «Динамо», «Локомотив», «Белгород», на клубы из первой четвёрки. Возможно, кто-то из игроков думал, что я сыграю на 50 процентов и мне хватит. Первая партия показала, что не хватит.

Баньоли пытался завести команду, критиковал, но делал эту по делу. Некоторые игроки начали матч равнодушно, без эмоций, огня. Он пытался нас растормошить.

Испытываю ли дрожь перед Мусэрским? Мне 34 года, какая дрожь? Я думаю, никто дрожать не будет и неважно, кому сколько лет. Белгород – именитая команда. Звёзды приедут, у них есть очень интересный легионер. Я думаю, у всех всё нормально с настроем", – цитирует Абросимова «Спорт Бизнес Online».