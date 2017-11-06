Вольвич: в первом сете «Зенит-Казань» раскачивался, потом всё было нормально

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал победу над московским «Динамо» в Суперкубке России со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).

«У нас были некоторые проблемы в самом начале матча. Наверное, это связано с тем, что у нас десять дней не было игр – затренировались. Можно сказать, что первую партию раскачивались, потом вроде всё было нормально.

В прошлом сезоне лично я не особо почувствовал атмосферу Суперкубка. В этот раз всё было по-другому, зрителей пришло много, поэтому приятно было поднять трофей над головой», — цитирует Вольвича «Спорт Бизнес Online».