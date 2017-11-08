Камехо: счастлив, что питерский «Зенит» наконец-то прервал неудачную серию

Кубинский доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Ореоль Камехо поделился впечатлениями после победы над новосибирским «Локомотивом» в девятом туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:19). «Зенит» прервал четырёхматчевую серию поражений в чемпионате России.

«На протяжении последней недели мы очень тщательно готовились к этому матчу. Нам необходимо было улучшить командные взаимодействия. На тренировках акцент делался именно на этом, что не замедлило принести качественные плоды. Счастлив, что наконец-то мы прервали неудачную серию. Конечно, хотелось бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку. Атмосфера в зале была просто волшебной!» — цитирует Камехо официальный сайт «Зенита».

11 ноября «Зенит» в 10-м туре Суперлиги сыграет с нижневартовской «Югрой-Самотлор». Приобрести билеты на этот матч можно на «Чемпионате».