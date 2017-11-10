Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу получил статус «4 звезды»

В Лозанне (Швейцария) состоялось заседание совета Мирового тура по пляжному волейболу, в котором приняли участие вице-президент и генеральный директор ВФВ Андрей Горбенко, генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко. На заседании выступил президент Международной федерации волейбола бразилец Ари Граса.

В ходе заседания было принято решение повысить статус московского этапа Мирового тура с категории «три звезды» до категории «четыре звезды», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Соревнования пройдут 8-12 августа 2018 года.