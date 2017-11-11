«Факел» обыграл «Газпром-Югра» в чемпионате России по волейболу

Волейболисты «Факела» одержали пятую победу подряд в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В гостевом матче 10-го тура команда из Нового Уренгоя в четырёх партиях взяла верх над хозяевами из «Газпрома-Югра» со счётом 3:1 (25:22, 20:25, 26:24, 27:25).

Для хозяев площадки поражение стало шестым в десяти проведённых встречах.

В 11-м туре 15 ноября «Газпром-Югра» примет «Ярославич», а «Факел» отправится в гости к «Кузбассу».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 10-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27).