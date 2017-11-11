«Ярославич» одержал вторую победу в Суперлиге, обыграв «Динамо-ЛО»

Волейболисты «Ярославича» одержали вторую победу в чемпионате России сезона-2017/18 среди команд Суперлиги. В матче десятого тура на своей площадке «Ярославич» в четырёх партиях обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:27, 25:21, 25:20, 29:27). Для гостей поражение стало девятым в десяти проведённых матчах.

В 11-м туре 15 ноября «Динамо-ЛО» будет принимать санкт-петербургский «Зенит», а «Ярославич» отправится в гости в Сургут.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 10-й тур

«Ярославич» (Ярославль) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:27, 25:21, 25:20, 29:27).