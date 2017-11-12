Источник: Кошкин отправлен в отставку с поста главного тренера «Енисея»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Енисей» Александр Кошкин отправлен в отставку после поражения от болгарской «Марицы» в матче Лиги чемпионов.



Красноярская команда дома уступила соперникам из Болгарии со счётом 2:3 (25:20, 25:19, 22:25, 25:27, 12:15), эта неудача в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов оставила «Енисей» за бортом группового этапа престижного европейского турнира.



«Руководители, отвечающие в регионе за развитие спорта и в частности волейбола, были крайне раздосадованы домашним поражением «Енисея» от «Марицы» и невыходом команды в групповой этап Лиги чемпионов. В субботу главный тренер «Енисея» Александр Кошкин был отправлен в отставку. Решение было принято по горячим следам — сразу после матча на арене», — приводит слова источника, близкого к ситуации, «Р-Спорт».

«Енисей» проиграл «Марице» в «золотом» сете и не попал в групповой этап ЛЧ