Гливенко и Михайлович – самые результативные игроки 10-го тура ЧР по волейболу

Всероссийская федерация волейбола подвела статистические итоги 10-го тура без учёта перенесённого на 22 ноября матча «Локомотив» — «Урал».
Звание лучшего бомбардира поделили диагональный «Газпрома-Югра» Богдан Гливенко и его коллега по амплуа из «Ярославича» Петер Михайлович, набравшие по 22 очка.
Лучшим блокирующим стал Вадим Лихошерстов из «Факела», поставивший 5 результативных блоков. Лучшим подающим назван связующий питерского «Зенита» Павел Панков, сделавший 5 эйсов.
Самые результативные игроки 10-го тура
Бомбардиры
22 – Богдан Гливенко («Газпром-Югра»)
22 – Петер Михайлович («Ярославич»)
21 – Егор Клюка («Факел»)
19 – Максим Михайлов («Зенит», Казань)
Блоки
5 – Вадим Лихошерстов («Факел»)
4 – Константин Бакун («Белогорье»)
4 – Дмитрий Леонтьев («Енисей»)
4 – Павел Мороз («Факел»)
Подача
5 – Павел Панков («Зенит», Санкт-Петербург)
4 – Павел Авдоченко («Динамо-ЛО»)
4 – Павел Круглов («Динамо»)
4 – Сергей Тетюхин («Белогорье»).