Сысоев покинул «Югру-Самотлор», подписав контракт с турецким клубом

Капитан «Югры-Самотлора» Виктор Сысоев накануне матча 10-го тура с питерским «Зенитом» покинул команду, подписав контракт с турецким клубом второго дивизиона «Финдикли», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Сысоев был четвёртым по результативности игроком команды, но в испытывающем серьёзные финансовые проблемы «Самотлоре» не стали препятствовать желанию игрока, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

30-летний Сысоев перешел в нижневартовскую команду летом 2017 года из швейцарской «Лозанны», а до этого выступал за румынскую «Аркаду» (2015/16). В России Сысоев играл за фарм-клуб новосибирского «Локомотива» (2004 — 2010), «Самотлор» (2010 — 2014) и челябинское «Торпедо» (2014/15).