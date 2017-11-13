Климкин: в матче с «Югрой-Самотлор» нам удалось решить все задачи

Главный тренер санкт-петербурского «Зенита» Александр Климкин поделился впечатлениями после победы над нижневартовской «Югрой-Самотлор» в 10-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).

«Нам удалось решить все задачи. Ребята, которые выходили на площадку, выполнили тренерскую установку. Сейчас очень важно как следует подготовиться к следующему поединку – 15 ноября против «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Уверен, соперники окажут нам упорное сопротивление.

Играть нам проще и привычнее здесь – всё-таки в «Академии» мы каждый день тренируемся. Но вы же сами видите – даже на матч с командой, идущей на последнем месте в чемпионате России, в зале нет ни одного свободного места. А мы ведь играем в первую очередь для болельщиков. И для них, конечно, КСК «СИБУР АРЕНА» предпочтительнее. Одна из наших задач – популяризация волейбола. Очень приятно, что «Зенит» с ней справляется. Большое спасибо нашим зрителям за поддержку», — цитирует Климкина официальный сайт ВФВ.

22 ноября санкт-петербургский «Зенит» в рамках чемпионата России примет одноклубников из Казани. Билеты на этот матч можно приобрести на «Чемпионате».