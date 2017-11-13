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Мельничук: из-за финансовых проблем мы прилетели в Санкт-Петербург в день матча

Волейбол

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в 10-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 18:25, 21:25).

«Понятно, что класс игроков «Зенита» выше. А мы при этом из-за финансовых проблем прилетели в Санкт-Петербург только в день матча. Плюс получил травму наш основной диагональный. В данной ситуации что-то противопоставить сопернику было объективно сложно», — приводит слова Мельничука официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

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Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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МВК Зенит Санкт-Петербург ВК Югра-Самотлор
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