Чередник: «Енисею» не хватает игроков, чтобы провести замены

Главный тренер «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в выездном матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Не хватает нам игроков, чтобы провести замены. Сегодня вышла молодёжь, наверное, им было немного страшно. Всё это сказалось, ведь по другую сторону сетки стоят опытные игроки, с хорошей игровой подготовкой. Уровень новосибирской команды дал нам чётко понять, что рано молодёжи что-то показывать. Да, были и хорошие моменты в нашей игре, но очень мало. Им нужно достичь уверенности и, наверное, наглости. Только в таких играх рождаются мастера», — приводит слова Чередника пресс-служба «Локомотива».