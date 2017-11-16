Крецу: все команды, когда играют против Белгорода, выкладываются на 150%

Главный тренер «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в выездном матче 11-го тура чемпионата Росси по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» уверенно идёт на 2-м месте в турнирной таблице.

«Все команды, когда играют против Белгорода, выкладываются на 150 процентов. Соответственно, чтобы выиграть у таких команд, нужно и свои усилия предпринимать тоже хорошие. Это показал второй сет, когда мы чуть расслабились — и сразу игра развернулась в другую сторону», — приводит слова Крецу пресс-служба «Урала».