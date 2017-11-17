Куркаев: «Енисей» не показал своей игры, активной и эмоциональной

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:17).

«Енисей» не показал своей игры, активной и эмоциональной, которую он может показывать. Мы хорошо разобрали игру связующих красноярской команды, были готовы к их действиям. Мы понимали, куда будет передача, понимали все проценты основных атак, поэтому наши действия опережали их, отсюда и была у нас хорошая игра на блоке. Плюс многое получилось на подаче», — приводит слова Куркаева официальный сайт ВФВ.