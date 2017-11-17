Хабибуллин: «Ярославич» попытался нас затащить в ловушку, где-то это удалось

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин поделился впечатлениями от победы над «Ярославичем» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:15, 25:15, 22:25, 25:19).

«Могу сказать, что наконец закончился период адаптации у Михайло Митича. До третьего сета он держал нити игры в своих руках, дальше будет лучше. Понятно, что у него есть адекватная замена, понятно, что мы ждём возвращения Чефранова, но и Гливенко, несмотря ни на что, растёт, развивается. «Ярославич» попытался нас затащить в своеобразную ловушку, где-то это удалось. Пришлось использовать дополнительные ресурсы. Играли волнами, тут и психология, и другие аспекты, над которыми надо работать. В целом – выдохнули, идём дальше», — цитирует Хабибуллина официальный сайт ВФВ.