Бережко: «Динамо» выходит из пике и играет в совсем другой волейбол

Доигровщик московского «Динамо» Юрий Бережко рассказал о причинах смены тренера в команде по ходу сезона и задачах на чемпионат России.

«Приход нового тренера всегда даёт команде второе дыхание. Не хочу сказать, что это панацея для любой команды при плохой игре (улыбается), но когда команда входит в какой-то ступор, возникает недопонимание тренера с командой – это помогает.

Мне кажется, что тренерский штаб потерял нить общения с командой, не заметил, что нужно что-то поменять. Может быть, стоило ослабить нагрузки или собрания проводить по-другому… Но это сложно оценивать объективно да и некорректно с моей стороны в данный момент. На старте сезона сложилось много неудачных для нас факторов. Но сейчас «Динамо» выходит из пике и играет в совсем другой волейбол.

Пока негласно перед нами стоит задача попасть в медальную тройку. Но я лично с себя не снимал и максимальных задач. Я хочу занимать с командой только первые места, побеждать всех, обыгрывать лидеров. А если идти поэтапно, то наша ближайшая цель – попадать в плей-офф и включаться в борьбу за медали. Это нам по силам», — сказал Бережко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.