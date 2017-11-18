8 декабря в США стартует первый розыгрыш Национальной волейбольной ассоциации

8 декабря в Лас-Вегасе стартует первый розыгрыш Национальной волейбольной ассоциации. В турнире примут участие восемь команд: «Академи Юнайтед» (Северная Калифорния), «Аризона Сиззл», «Близзард Волейбол» (Южная Калифорния), «Чикаго Лайтс» (Иллинойс), «Айсмен» (Иллинойс), «Райзинг Тайд» (Вашингтон), «Тим ЛВС» (Нью-Йорк) и «Тим Пайнэпл» (Индиана).

Инициатором создания лиги стал владелец клуба «Близзард Волейбол» Билл Ли. Отметим, что за команду «Тим Пайнэпл» выступит бывший игрок казанского «Зенита» и уфимского «Урала» Ллой Болл.