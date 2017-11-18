«Локомотив» дома победил «Нову» в 12-м туре мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в 12-м туре мужского чемпионата России на своей площадке взял верх над новокуйбышевской «Новой» со счётом 3:0. «Железнодорожники» одержали шестую победу в 11 встречах, а команда из Самарской области потерпели пятое поражение в 12 матчах.

22 ноября «Локомотив» в перенесённом матче 10-го тура встретится с «Уралом». В 13-м туре новосибирцы сыграют с «Югрой-Самотлор», а «Нова» встретится с «Белогорьем».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

12-й тур



«Локомотив» (Новосибирск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).