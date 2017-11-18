Питерский «Зенит» одержал седьмую победу в ЧР, обыграв «Ярославич»

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали седьмую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В матче 12-го тура «Зенит» на выезде в четырёх партиях обыграл «Ярославич» со счётом 3:1 (25:22, 25:21, 28:30, 26:24).

Для хозяев поражение стало десятым в текущем национальном первенстве.

В 13-м туре 22 ноября санкт-петербургский «Зенит» примет на своей площадке казанских одноклубников, а «Ярославич» 25 ноября отправится в гости к «Кузбассу».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 12-й тур

«Ярославич» (Ярославич) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (22:25, 21:25, 30:28, 24:26).