«Ленинградка» обыграла «Сахалин» в волейбольной Суперлиге

Волейболистки «Ленинградки» одержали третью победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В матче 6-го тура «Ленинградка» на своей площадке в четырёх партиях обыграла «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 3:1 (29:31, 25:23, 25:23, 25:23).

Для гостей поражение стало четвёртым в текущем национальном первенстве.

В 7-м туре 24 ноября «Сахалин» примет московское «Динамо», а «Ленинградка» 25 ноября дома сыграет с «Протоном».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 6-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (29:31, 25:23, 25:23, 25:23).