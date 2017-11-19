Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Полетаев стал самым результативным игроком 12-го тура ЧР по волейболу

Волейбол

Диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев стал самым результативным игроком 12-го тура чемпионата России по волейболу, набрав 26 очков в гостевом матче с командой «Газпром-Югра» (3:1).

Его одноклубник Антон Карпухов стал лидером тура по количеству результативных блоков (5), а доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон не пожалел «Динамо-ЛО» (3:0), подав 6 эйсов.

Самые результативные игроки 12-го тура чемпионата России
Бомбардиры

26 – Виктор Полетаев («Кузбасс»)
19 – Максим Михайлов («Зенит», Казань)
19 – Петер Михайлович («Ярославич»)
19 – Романас Шкулявичус («Нова»)
18 – Георг Грозер («Локомотив»)

Блоки

5 – Антон Карпухов («Кузбасс»)
4 – Павел Круглов («Динамо»)
4 – Дмитрий Мусэрский («Белогорье»)
4 – Алексей Сафонов («Газпром-Югра»)
4 – Сергей Червяков («Зенит», Санкт-Петербург)
4 – Владимир Чивель («Югра-Самотлор»)

Подача

6 – Мэттью Андерсон («Зенит», Казань)
4 – Александр Абросимов («Урал»)
4 – Виктор Полетаев «(Кузбасс»)
4 – Евгений Сивожелез («Зенит», Санкт-Петербург)

«Зенит» и «Белогорье» уже за горизонтом? Главные события 12-го тура
«Ярославич» и питерский «Зенит» в жаркой битве, удивительная подача Андерсона и неудача «Енисея» – главные событий 12-го тура Суперлиги.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс Мэтью Андерсон
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент