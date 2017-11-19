Полетаев стал самым результативным игроком 12-го тура ЧР по волейболу

Диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев стал самым результативным игроком 12-го тура чемпионата России по волейболу, набрав 26 очков в гостевом матче с командой «Газпром-Югра» (3:1).



Его одноклубник Антон Карпухов стал лидером тура по количеству результативных блоков (5), а доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон не пожалел «Динамо-ЛО» (3:0), подав 6 эйсов.



Самые результативные игроки 12-го тура чемпионата России

Бомбардиры



26 – Виктор Полетаев («Кузбасс»)

19 – Максим Михайлов («Зенит», Казань)

19 – Петер Михайлович («Ярославич»)

19 – Романас Шкулявичус («Нова»)

18 – Георг Грозер («Локомотив»)

Блоки



5 – Антон Карпухов («Кузбасс»)

4 – Павел Круглов («Динамо»)

4 – Дмитрий Мусэрский («Белогорье»)

4 – Алексей Сафонов («Газпром-Югра»)

4 – Сергей Червяков («Зенит», Санкт-Петербург)

4 – Владимир Чивель («Югра-Самотлор»)



Подача



6 – Мэттью Андерсон («Зенит», Казань)

4 – Александр Абросимов («Урал»)

4 – Виктор Полетаев «(Кузбасс»)

4 – Евгений Сивожелез («Зенит», Санкт-Петербург)