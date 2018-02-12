Регулярный ЧР по волейболу завершился поражением краснодарского «Динамо»

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился в Краснодаре, где в рамках 18-го тура местное «Динамо» в трёх партиях проиграло команде «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 0:3 (18:25, 19:25, 19:25).

С турнирной точки зрения встреча уже ничего не решала. Соперники оказались за чертой восьмёрки сильнейших. «Динамо-Метар» с пятью победами в 18 матчах стало 9-м в турнирной таблице, краснодарское «Динамо» — 10-м. За весь сезон в активе хозяев только одна победа — над «Ленинградкой» (3:2).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 18-й тур

«Динамо» (Краснодар) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 0:3 (18:25, 19:25, 19:25).