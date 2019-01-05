Мельничук: «Газпрому-Югра» в третьем сете игры с «Зенитом» не хватило мастерства

Старший тренер «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал поражение команды в домашнем матче 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 0:3 (21:25, 17:25, 28:30).

«Мы настраивались на матч, боролись… Но прежде всего класс исполнения подачи у игроков «Зенита» выше, нас переиграли именно в этом элементе. Когда мы чуть-чуть лучше подавали, у нас получалось навязывать борьбу, что было видно по третьей партии. В концовке, можно сказать, нам не повезло, но на самом деле просто не хватило мастерства. Это надо исправлять», — цитирует Мельничука официальный сайт «Зенита».

В 13-м туре «Зенит» 9 января примет «Ярославич», а «Газпром-Югра» дома встретится с «Белогорьем».