Казанское «Динамо» вышло на третье место в женской волейбольной Суперлиге

Казанское «Динамо» одержало седьмую победу в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В выездном матче девятого тура соревнований бело-голубые в четырёх партиях обыграли «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (14:25, 25:20, 15:25, 25:12).

«Динамо» вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России, на одно очко опередив одноклубниц из Краснодара. У обеих команд по семь побед в девяти матчах. «Ленинградка» потерпела шестое поражение и занимает восьмое место.

В матчах десятого тура соревнований 9 января казанское «Динамо» на своей площадке примет «Динамо-Метар» из Челябинска, а «Ленинградка» на выезде сыграет с «Уралочкой-НТМК».

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Девятый тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Казань) — 1:3 (25:14, 20:25, 15:25, 12:25).