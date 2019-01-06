Красильников/Стояновский выиграли этап МТ в Гааге, Семёнов/Лешуков — третьи

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды», который проходил в закрытом помещении в Гааге (Нидерланды).

В полуфинале Красильников и Стояновский переиграли ещё одну российскую пару Илья Лешуков и Константин Семёнов со счётом 2:0 (21:18, 21:14). А в финале Вячеслав и Олег были сильнее немецкой пары Клеменс Виклер и Юлиус Толе – 2:0 (21:11, 21:18).

Лешуков и Семёнов стали бронзовыми призёрами соревнований, в матче за третье место обыграв голландцев Александра Браувера и Роберта Меувсена со счётом 2:1 (21:17, 14:21, 15:12).

Напомним, что накануне в четвертьфинале Красильников и Стояновский не заметили действующих чемпионов Европы Андерса Бернтсена Мола и Кристиана Сандли Сёрума, разгромив соперников со счётом 2:0 (21:12, 21:13). А Семёнов и Лешуков обыграли известных поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка со счётом 2:0 (21:18, 21:14).